Skwatek Porte vitrée vs Tempête

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42497 Karma: 18230 Une femme ouvre une porte vitrée pendant une tempête à Dunedin, en Nouvelle-Zélande.



Contribution le : Aujourd'hui 19:50:03

FMJ65 Re: Porte vitrée vs Tempête

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9916 Karma: 2979 Une blonde déguisée de toute évidence ! La porte allait bien entendu se refermer toute seule ! Elle n'a pas cherché à l'accompagner une seconde !

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:06