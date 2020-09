La vie d'une tortue marine (POV) - Turtle Cam Project

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3339 Karma: 8265

Un mec (Nathan Robinson) a fixé une caméra sur des tortues marines, voici leur histoire* :



Life Through the Eyes of a Sea Turtle





The Turtle Cam Project at the Cape Eleuthera Institute



Ils collent les caméras avec un produit qui se dissous au bout de quelques heures, libérant ainsi la caméra qui flotte et remonte à la surface, et après 1 semaine il n'y a plus aucune trace sur la tortue.



Les vidéos datent un peu mais j'ai rien trouvé en cherchant, désolé si c'est déjà passé...



























*il faut ajouter vous même le "tun tun" de new york police judiciaire/unité spéciale dans votre tête

