Options du sujet Imprimer le sujet

Grobreaker Exemple de précision chirgurgicale 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 366 Karma: 232 Le début est surtout une présentation de la bête, ça commence à 1:20 pour la partie intéressante.





Contribution le : Aujourd'hui 22:42:56

FMJ65 Re: Exemple de précision chirgurgicale 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9917 Karma: 2979 Effectivement très impressionnant. Ils sont fort ces allemands !

Contribution le : Aujourd'hui 23:52:07