Une femme twerke sur le cercueil de son compagnon

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? Une femme danse le twerk sur le cercueil de son compagnon à Manta, en Équateur.If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? https://t.co/TxbYLkm661

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:34