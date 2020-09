Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42508 Karma: 18246 Tandis que ses enfants dorment, un homme célèbre silencieusement un touchdown inscrit lors d'un match de football américain diffusé à la télévision.





Fan Silently Celebrates His Team's Touchdown || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:33