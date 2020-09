Un skateboardeur détruit un pare-brise + Faire du basket avec sa femme

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67518 Karma: 29733

Un skateboardeur détruit un pare-brise de voiture à Saint-Domingue en République dominicaine





Skateboarder Smashes Windshield || ViralHog



Une femme se prend pour un ballon de basket





Woman Covers Herself in Huge T-Shirt And Pretends To Be Basketball - 1144048

