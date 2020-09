Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Odezenne - Caprice Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Un des rares groupes que je connais qui ne fait que monter en qualité au fur et à mesure de leur avancée dans le temps.





Odezenne - Caprice - Clip Officiel



Le message du groupe qui va avec le clip :

Citation : Le clip est une métaphore, l’Arkéa Arena vide représente l’arène intérieure, c’est là que se jouent les combats à mener contre la maladie.

Les gobelets sont les cellules cancéreuses qui envahissent l’organisme et le balai est le moyen par lequel on lutte avec acharnement pour les chasser.

Force à toi frangine tu vas tout niquer, j’danse pas aussi bien que toi mais avoue j’te mets la pression un peu ^^

