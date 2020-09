Index des forums Koreus.com Le Bar Votre avis sur l'abattage des prédateurs de nos régions Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Avaruus Votre avis sur l'abattage des prédateurs de nos régions #1

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7546 Karma: 6479



Suite au LeFreund d'avoir quelques avis, j'ouvre un sujet de discussion pour vous proposer de vous exprimer sur ce sujet sensible.



J'ai généralisé aux divers prédateurs (car je pense aussi aux ours, même si a priori on a moins de problèmes avec eux), mais dans un premier temps, on va peut-être se concentrer sur le loup. Enfin vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez aider LeFreund à prendre une décision, faut parler du loup et pas de la mangouste.^^







@petrou @Baba-Yaga









Pour ma part, je ne sais trop que penser de l'abattage.



Pour avoir grandi dans le monde paysan, je vois ce qu'est ce métier, je sais ce qu'est un éleveur et, surtout, je comprends la difficulté de faire ce métier (notamment financière).



Mais je suis aussi totalement pour la réintroduction d'espèces sauvages et prédatrices dans nos forêts, parce que le besoin de revitaliser la faune et la flore grâce à la diversification des espèces présentes et au maintien des chaînes alimentaires fondamentales me semble urgemment nécessaire.



J'ai déjà regardé quelques petites choses sur le sujet du loup, et je ne parviens pas à trancher en faveur d'une affirmation. A priori, j'aurais tendance à être contre l'abattage des loups. Mais quand il s'agit d'un cas comme celui des Vosges, je pense qu'il y a matière à "justifier" l'envie des éleveurs de tuer le loup. Je veux dire, c'est quand même un sacré coût une bête domestique. Alors si on laisse un loup ravager le troupeau, l'éleveur peut mettre la clé sous la porte.



Et pour ma part, j'ai autant d'empathie pour le loup qui agit juste par nature que pour l'éleveur qui risque de voir son élevage se casser la gueule (et donc potentiellement tout une partie de sa vie) à cause d'une seule bête sauvage.





Contribution le : Aujourd'hui 19:30:39

JCM77 Re: Votre avis sur l'abattage des prédateurs de nos régions #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 655 Karma: 697 Avaruus Ben, un peu comme toi, j'ai rien contre le loup, mais je comprends que s'il emmerde les éleveurs - et dans les cas des Vosges/Haute-Saône ça semble justifié - il finisse en descente de lit. C'est mon avis perso, sans argument vraiment béton.



Un peu comme le chien d'un voisin, qui aboie fort, qui est plutôt mastoc, mais qui est bien calme. Je l'apprécie. Si demain il vient défigurer mon fils qui fait de la trottinette devant son portail, alors il finira la gorge tranchée, au moins pour protéger mon second fils.



Voilà, la comparaison est un peu niaise, mais ça me fait plaisir . Ben, un peu comme toi, j'ai rien contre le loup, mais je comprends que s'il emmerde les éleveurs - et dans les cas des Vosges/Haute-Saône ça semble justifié - il finisse en descente de lit. C'est mon avis perso, sans argument vraiment béton.Un peu comme le chien d'un voisin, qui aboie fort, qui est plutôt mastoc, mais qui est bien calme. Je l'apprécie. Si demain il vient défigurer mon fils qui fait de la trottinette devant son portail, alors il finira la gorge tranchée, au moins pour protéger mon second fils.Voilà, la comparaison est un peu niaise, mais ça me fait plaisir

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:59



