Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7547 Karma: 6479





Logitec X-210



Si je ne dis pas d'âneries, je les ai achetés aux alentours de 2012, donc sans être des papys ils ne sont plus tout jeunes. D'autant que je les ai beaucoup utilisés.



J'ai donc un problème de grésillement qui vient des deux hauts-parleurs (pas du caisson de basses). Je les entends grésiller depuis un moment maintenant, mais avant (et pendant longtemps), ils ne grésillaient que si je manipulais la molette de son du bidule ovale.



Depuis ce soir, ils grésillent continuellement sans que je touche à rien. J'ai essayé de débrancher la jack reliant le caisson à l'ordi, de tourner la molette et d'appuyer sur le bouton du bidule ovale, de brancher un casque au bidule ovale (qui a une prise Jack), rien n'y fait, ça continue de grésiller. Ça ne grésille pas dans le casque quand je le branche au système.



Le grésillement ne s'arrête que si j'éteins le caisson (sur ce modèle plus ancien, il y a un bouton pour allumer/couper le circuit à l'arrière du caisson des basses, bouton qu'on ne trouve pas sur le même modèle plus récent si je ne m'abuse).





Je voudrais savoir ce qui pourrait causer ça, et si je peux y faire quelque chose, ou si c'est seulement de l'usure ordinaire et donc à part racheter un nouveau système son...











Edit :

Oh bordel ! Je crois que je viens de trouver la réponse à ma question. J'ai retourné le machin dans tous les sens, j'ai regardé partout, j'ai tout tâté (les fils notamment, pour voir si ça ne pouvait pas venir de là) et finalement, en lisant des cas similaires sur internet, je vois que c'est peut-être un truc électronique à proximité.



Y a mon TP-LINK juste à côté, il crée des interférences. x)



Le pire, c'est qu'il me suffit de mettre ma main entre l'antenne et les HP pour faire cesser quasiment entièrement les grésillements.^^





Bon ben problème résolu. Merci pour votre aide, je vous fais des bisous !









Re: Haut-parleurs qui grésillent

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12763 Karma: 2289



Édit: bon bin voila, interférence Interférence ou ça ne touche plus terre? Connecte juste ton téléphone dessus pour voir? Et éloigne ton pc.Édit: bon bin voila, interférence

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:27



