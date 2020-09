Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer La Bajon a attrapé le Coronavirus 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 14

Pour attraper le Coronavirus, on appelle qui ? Les Ghosbusters ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:44

Milot Re: La Bajon a attrapé le Coronavirus 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6161 Karma: 3954 Les comédiens ne craignent pas le virus?

Parce que les gestes barrière...

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:38