Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Souder sans masque + Faceplant d'un chien 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42523 Karma: 18267



Vous navigateur est trop vieux





Un chien se mange l'arrière d'une voiture.



Vous navigateur est trop vieux Lui, il va finir avec des rondelles de patate sur les yeux.Un chien se mange l'arrière d'une voiture.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:42

gazeleau Re: Souder sans masque + Faceplant d'un chien 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2473 Karma: 2027 La 2 c'est l'apprenti soudeur de la 1 qui rentre à la maison le soir ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:21