Skwatek Un papa perd son bébé + Homme vs Guêpes 2

Un papa remarque que son bébé n'est plus dans la poussette.



Un homme se fait attaquer par des guêpes en voulant détruire un nid.



Contribution le : Aujourd'hui 11:28:17

gazeleau Re: Un papa perd son bébé + Homme vs Guêpes

1/ Je crois qu'il lui manque au moins une 10aine de nuits à celui-là!



2/ Il faut les enfumer avant de les fumer !

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:46

alfosynchro Re: Un papa perd son bébé + Homme vs Guêpes

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7372 Karma: 3069

1/ c'est comme quand je cherche après mes lunettes

2/ J'ai appris récemment qu'il était interdit de détruire des guêpes et des frelons en Allemagne. Je vois dans cette vidéo que ça n'a pas l'air d'être le cas aux States ; à moins que l'on ait, ici, à faire à un contrevenant...

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:47