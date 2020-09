Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Ce député embrasse le sein de sa femme en pleine session parlementaire





Ce député embrasse le sein de sa femme en pleine session parlementaire Un député argentin a été suspendu jeudi 24 septembre pour avoir, lors d'une session parlementaire en visioconférence, embrassé le sein de sa conjointe à ses côtés.Ce député embrasse le sein de sa femme en pleine session parlementaire

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:56