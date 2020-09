Options du sujet Imprimer le sujet

MrJhack recherche video...

salut



je suis à la recherche d'une courte animation d'il y a 10/15 ans...



une fille a un chat pour noel

il est moche et a une très grosse tete.

il cherche à se suicider

musique de fond jingle bells...



pour celui qui la retrouve, ce [MERCI BEAUCOUP]



j'ai testé :

cat big head suicide animation jingle bells



a un moment, il essaie de se suicider en jetant une radio dans le bain et celle-ci joue du claude françois.



je bloque....

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:26