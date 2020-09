Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42527 Karma: 18280







À Miami, en Floride, une femme lâche le volant de sa voiture et s'assoit sur sa portière pour faire des doigts d'honneur. Elle percute ensuite un véhicule stationné au bord de la route et prend la fuite. WTF !No Hands Driver Crashes into Parked Car || ViralHog

Aujourd'hui 11:25:31