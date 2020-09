Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Costume d'Halloween fait maison 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7582 Karma: 6485





Il est franchement bien fait celui-là !



Une jeune fille de 16 ans (la nièce du posteur de la vidéo apparemment) s'est fait un costume maison. Le masque a été imprimé en 3D à partir d'un modèle, et elle a apparemment assemblé le reste elle-même (d'après les commentaires du gars sur Reddit).

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:31