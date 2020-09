Options du sujet Imprimer le sujet

Sergey Tsyrulnikov, réputé être l'homme le plus fort du monde

Sergey Tsyrulnikov The strongest man....





Petite compilation de menues actions qu'il peut réaliser avec ses gros muscles et son corps très résistant. Mesdames, restez bien assises, vous risquez de vous pâmer.



Je sais que la vignette de la vidéo fait très racoleuse, mais c'est tout de même assez fou ce qu'il fait avec son corps.

Re: Sergey Tsyrulnikov, réputé être l'homme le plus fort du monde

Je suis d'accord pour dire que ce n'est vraiment pas dingue, mais j'ai quand même vu largement pire. De mon point de vue.^^

