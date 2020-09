Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Espen Fadnes fait du parapente dans des montagnes norvégiennes 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7582 Karma: 6485



Tout est dans le titre. Je trouve ça complètement fou, limite suicidaire, mais toujours impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:55