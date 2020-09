Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un certain Jack fait des imitations d'animaux et d'objets 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7584 Karma: 6485



Il imite la mouche, la tondeuse (à cheveux), le cheval, la goutte d'eau, etc.



Vieille vidéo, mais pas trouvé de djp.

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:25