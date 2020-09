Options du sujet Imprimer le sujet

Un ralenti sur une balle frappant une raquette de tennis

Je ne saurais dire pourquoi, je trouve ce ralenti aussi fascinant qu'agréable. Je dirais même, satisfaisant.



