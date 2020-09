Options du sujet Imprimer le sujet

Grâce à son café encore chaud, un homme fait fondre la glace qui retenaient prisonniers trois chatons probablement abandonnés.

