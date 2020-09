Rétro Découverte - Edward

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4302 Karma: 252

Je voulais partager avec vous la dernière vidéo d'Edward que j'ai trouvé vraiment sympas avec pas mal de travail derrière.



Dans cette vidéo un père trouve que sa fille passe trop de temps devant ses jeux vidéo et soudain il se souvient que lui aussi plus jeune a passé un certain temps sur un jeu vidéo, des souvenirs lointains semblent lui revenir ...





Jet Pac - Rétro Découverte



Je regarde son travail depuis un moment, il a dernièrement créé une campagne de financement participatif à laquelle j'ai participé, sans aucun regret.

Il aborde différents sujets sur le jeu vidéo avec le plus souvent une part de fiction narrative, entre anecdote et nostalgie.



Je vous mets aussi certaine de mes préférées :





Dungeon Master - Rétro Découverte





Spyro Le Dragon

