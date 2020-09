Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Stroboscoop - De Darius à Beyrouth 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 138 Montage vidéo réalisé pour l'émission 52', 2 minutes 30 pour retracer l'actualité du départ de Darius Rochebin, présentateur vedette suisse, à Beyrouth oublié par nos médias en passant par l'incontournable crise sanitaire...

Du grand art, prêtez garde aux mots c'est du génie !



"Stroboscoop" – De Darius à Beyrouth

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:48