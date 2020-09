Durant une fusillade il se jette sur ses enfants pour les protéger

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6525 Karma: 3657







Dad dives in way of gunfire, shielding children at Bronx car dealership



https://www.independent.co.uk/news/world/americas/gun-new-york-dad-shooting-children-job-b601906.html Durant une fusillade chez un vendeur de voiture l'homme se jette sur ses enfants pour les protéger et reçoit trois balles (deux dans sa botte, une dans sa cuisse). Soigné aux urgences, il se fait virer de deux de ses trois jobs pour incapacité physique et n'a pas assez d'argent pour payer une opération pour retirer la balleDad dives in way of gunfire, shielding children at Bronx car dealership

