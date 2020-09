L'effet chocolat chaud + Une chienne enterre un chiot mort

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42532 Karma: 18287

L'effet chocolat chaud, également appelé effet allasonique, est un phénomène de mécanique des ondes que l'on reproduit en touillant un liquide chaud additionné de poudre soluble et en tapant sur le bord de la tasse de manière répétée : on observe alors que le son produit devient de plus en plus aigu.





Une chienne enterre l'un de ses chiots qui est mort à cause d'un manque de vitamines.





