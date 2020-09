Les Youtubeurs de Vilebrequin veulent concevoir un MULTIPLA de 1000 CHEVAUX

Kréatif Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11707 Karma: 2299

Le PACK HATER xD



Ils sont géninaux !





UN PET DE CHABRIER PIÉGÉ DANS UNE FIOLE

Quoi de plus agréable d'avoir dans ton colis une fiole SUPER FRAGILE qui contient la substance la plus corrosive de la planète ?

P.S.: On te conseille de parler poliment au livreur et de lui laisser un pourboire. La diplomatie c'est utile parfois.

P.P.S: Contient VRAIMENT un truc qui pue

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:07