Nelson Monfort parle trop fort

Forcément avec quasiment pas de spectateurs, tout s'entend sur les terrains





Et dérange un match de Roland-Garros alors qu'il passe à la TV au même momentForcément avec quasiment pas de spectateurs, tout s'entend sur les terrains

Ma région belge t'emmerde!



Ma région belge t'emmerde!

Je crois qu'il s'était déjà fait jeté une autre fois par Andy Murray.

