Cycliste attaqué par un oiseau. Merci le casque

Cyclist Gets Attacked by Bird - 1144692





J'y crois pas! C'est qu'un complot du lobby des fabricants de casques à vélo! Une vidéo fake pour influencer le peuple! Je ne porterai pas de casque ; c'est mon droit!

