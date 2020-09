En chinois c'est assez simple ...

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30836 Karma: 9192





石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。

氏时时适市视狮。

十时,适十狮适市。

是时,适施氏适市。

氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。

氏拾是十狮尸,适石室。

石室湿,氏使侍拭石室。

石室拭,氏始试食是十狮。

食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。

试释是事。



Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.

Shì shíshí shì shì shì shī.

Shí shí, shì shí shī shì shì.

Shì shí, shì Shī Shì shì shì.

Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.

Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.

Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.

Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.

Shí shí, shǐ shí shì shí shī shī, shí shí shí shī shī.

Shì shì shì shì.



Un poète nommé Shi vivait dans une maison en pierre, il aimait manger de la viande de lion, et il jura de manger dix lions. Il allait au marché trouver des lions, et un jour, à dix heures, il eut la chance d’y voir dix lions. Shi tua les lions avec une flèche, ramassa leur dépouille, et les rapporta à sa maison en pierre. Sa maison dégoulinait d’eau, il ordonna donc à ses domestiques de la sécher. Puis il commença à manger la chair des dix lions. C’est alors qu’il réalisa que ces dix lions étaient en fait faits de pierre. Essayez d’expliquer ce mystère.



Un exemple de diction un peu compliquée par un chinois inconnu-tout-nu (<---- à lire vite)

