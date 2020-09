Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un livreur fedex prend soin du colis qu'il livre 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13988 Karma: 10060



Thoughtful FedEx Driver Wraps Package on Rainy Day || ViralHog C'est rare et beauThoughtful FedEx Driver Wraps Package on Rainy Day || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:18

Variel Re: Un livreur fedex prend soin du colis qu'il livre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12186 Karma: 4298 Il est devenu méfiant, la dernière fois il s'était fait gauler à balancer les colis par-dessus des grilles.

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:36

Rob2017 Re: Un livreur fedex prend soin du colis qu'il livre 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1279 Karma: 646





Plaisanterie mise a part c'est un boulot vachement solitaire D'abord il va longuement a l'avant... car c'est bien connu cest a l'avant que lon ouvre les colisPlaisanterie mise a part c'est un boulot vachement solitaire

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:37