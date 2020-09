Options du sujet Imprimer le sujet

jopopmk

Un ensemble de clichés sur les Bretons qui font bien marrer mes potes bretons.

Je précise que je ne connais pas l'auteur de ce tweet. Un ensemble de clichés sur les Bretons qui font bien marrer mes potes bretons.Je précise que je ne connais pas l'auteur de ce tweet.

PurLio

Invoc' @Yazguen, @Surzurois et autres Nantais !



Ah ah, vraiment pas mal.Invoc' @, @et autres Nantais !

Norbert

Je craignais un humour un peu trop gras.

Mais finalement comme dit le proverbe breton : plus de beurre que de mal.

Takateck

j'ai la chance d'avoir une team de bretons c'est que du bonheur c'est exactement ça

Vassili44

Je m'installe Inscrit: 06/08 02:22:24 Post(s): 222 Karma: 174 Tout à fait ça ( sauf pour le soleil quoique si tu parles de Brest ok, là c'est vrai et pour la galette saucisse, un breton ne l'aurait pas rendue ).

