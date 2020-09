Beneath the Emerald sea - BA d'un documentaire

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7623 Karma: 6557



Beneath the Emerald Sea (2021) | Vancouver Island Documentary | Official Trailer



Documentaire tourné et réalisé par John Roney (sortie prévue en 2021)





Take the plunge into the cold waters of the Pacific Northwest. This nature documentary was shot entirely off the rugged coastlines of Vancouver Island. Learn about the species endemic to this region, from the Giant Pacific Octopus to Wolf Eels the colourful Puget Sound King Crabs. Discover the Emerald Waters, 2021.



Trad fr :

Plongez des les eaux froides du Nord-Ouest Pacifique. Ce documentaire a été entièrement tourné dans les dénivelés tourmentés de l'île côtière de Vancouver. Découvrez les espèces endémiques de cette région, de la pieuvre géante du pacifique au poisson loup à ocelles en passant par les crabes royaux aux magnifiques couleurs. Les eaux émeraudes s'ouvrent à vous en 2021.







Ça m'a l'air très beau, je vais suivre tout ça.

