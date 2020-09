Ludovic B - Le plus gros piratage d'une chaîne de télé en France

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3967 Karma: 2569

Vassili44



Moi j'ai adoré la vidéo sur les chaines recalées lors de l'attribution des canaux TNT. C'était assez drôle de voir des grand patrons de chaines de télé passer un oral comme au bac, et de les voir patauger dans leur explications comme un étudiant les mains moites devant leur examinateurs. Mentions spéciales à la chaine spécialement pour les femmes qui explique ses cases horaires en indiquant que les émissions pour les femmes sont le matin et après midi car elle sont à la maison, et celle pour les hommes le weekend parce qu'ils se reposent après une dure semaine de boulot



