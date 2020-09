Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Souffle Ball 5 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67572 Karma: 29796 Un football qui se joue en soufflant





Friends Play Real-Life Foosball With Their Mouths

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:37

petrou Re: Souffle Ball 3 #2

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12951 Karma: 6648 Plus dur à jouer avec les masques !

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:02

gazeleau Re: Souffle Ball 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2504 Karma: 2050 J'ai pas compris, c'est le butteur ou le gardien devant le but ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:11:18

Avaruus Re: Souffle Ball 0 #5

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7639 Karma: 6573 @gazeleau

Le gardien, regarde bien s couleur et celle de celui qui essaie de mettre le but.

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:48

Variel Re: Souffle Ball 0 #6

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12191 Karma: 4300 Ce jeu est sponsoré par le Pr. Raoult.

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:59

gazeleau Re: Souffle Ball 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2504 Karma: 2050 Avaruus Tu es sûr ?



Tu es sûr ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:58