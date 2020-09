Danse sur un vélo

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7639 Karma: 6573

C'est bizarre parce que je trouve la performance impressionnante, mais ce genre de pratique ne m'intéresse pas et ne me touche pas du tout (comme les acrobaties à cheval). Alors qu'en général, j'apprécie pas mal tout ce qui a trait à des acrobaties et le BMX ou le vélo trial me parlent plus.

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:02