Quand on s'en bat

MaLigue2 - "Cette symbolique d'être la première équipe à perdre contre Toulouse en un an a-t-elle joué en fin de match ?" Jean-Marc Furlan : #TFCAJA Battu (3-1) par le TFC samedi après lors de la 5e journée de Ligue 2, Jean-Marc, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, n'a pas mâché ses mots en zone mixte suite à une question qui l'a visiblement irrité.MaLigue2 - "Cette symbolique d'être la première équipe à perdre contre Toulouse en un an a-t-elle joué en fin de match ?" Jean-Marc Furlan : #TFCAJA

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:24

Je construire phrase ordre ponctuation je les couilles bats m'en.

Contribution le : Aujourd'hui 12:37:59