Skwatek Deux camions en tête-à-tête

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42568 Karma: 18364 Deux camions se percutent frontalement dans un virage.



alfosynchro Re: Deux camions en tête-à-tête

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7410 Karma: 3080 Ils ont voulu prendre le motard en sandwich...

gazeleau Re: Deux camions en tête-à-tête

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2506 Karma: 2058 Le con, c'est celui qui descend, qui est vide mais qui a sa femme au téléphone qui gueule parce qu'il n'est pas encore à la maison!

