50 000 litres de vin s'échappent d'une cuve.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea Bon c'est du vin EspagnolSUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea https://t.co/lU5pIzZAjU

C'est ce que tu retrouves dans les routiers ou dans les bouteilles plastiques sous l'appelation "vin issus de la communauté européenne"

Pas une grosse perte 5000hl en cuve inox en exterieur () c'est que c'est un produit dont on se fout de la qualité.C'est ce que tu retrouves dans les routiers ou dans les bouteilles plastiques sous l'appelation "vin issus de la communauté européenne"Pas une grosse perte

500 hl du coup. Citation :500 hl du coup.

Ce ne serait pas 50000/0.75=66666 bouteilles ?

Ce qui est déjà beaucoup Ce ne serait pas 50000/0.75=66666 bouteilles ?Ce qui est déjà beaucoup

