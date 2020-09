Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Un avion passe le mur du son à Paris

Un bruit d'explosion a retendu à Paris il y a quelques minutes, entendu de partout dans la région parisienne, même à Roland Garros



Selon BFMTV ce serait un avion qui aurait passé le mur du son







Le son de l’#explosion a déclenché ma caméra https://t.co/SGC6y5Kb4Z



Cedub Re: Un avion passe le mur du son à Paris

Adr1enb Re: Un avion passe le mur du son à Paris

