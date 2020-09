Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Doubler comme une balle 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42588 Karma: 18384 Un motard frôle un autre motard en le doublant à pleine vitesse.





One Motorcycle Rider Overtakes Another Dangerously - 1142873 moto

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:10

Setzer Re: Doubler comme une balle 1 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 22/11/2012 22:01 Post(s): 62 Ce réflexe de regarder derrière... après !

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:54

Vassili44 Re: Doubler comme une balle 0 #3

Je m'installe Inscrit: 06/08 02:22:24 Post(s): 243 Karma: 187 C'est pour ça que quand on tourne, on le fait doucement pour laisser le temps à celui qui arrive derrière qu'on aurait pas vu de réagir. Bon là, l'autre il fait n'imp' en même temps.



Celui qui lui dit de se rabattre a failli le faire tuer n'empêche.

Contribution le : Aujourd'hui 13:16:58