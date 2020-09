Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67590 Karma: 29812



Canadian Kayaker Follows a Stream Into Lions Bay || ViralHog



Dans le même genre et au même endroit





Descente en kayak





Deux kayakistes font une descente à 72 km/h Canadian Kayaker Follows a Stream Into Lions Bay || ViralHogDans le même genre et au même endroit

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:28