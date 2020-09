Éclipse solaire près d'une mosquée

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42594 Karma: 18394 Un timelapse d'une éclipse solaire filmée près de la moquée Cheikh Zayed à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.





Grand Mosque Eclipse

Contribution le :

CrazyCow Re: Éclipse solaire près une mosquée 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14465 Karma: 18052



Ça m'a fait penser à ça au début







D'autres Il vaut mieux être sûr de son cadrage pour faire un timelapse comme ça !Ça m'a fait penser à ça au début

Contribution le :