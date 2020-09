Un nuage croque le soleil

Options du sujet Imprimer le sujet

Un nuage en forme de dragon, ou de yorkshire, veut manger le soleil dans le ciel.





Dragon Shaped Cloud Eats the Sun || ViralHog

Aujourd'hui 19:14:08

#2

on dirait le dragon de l'histoire sans fin

Aujourd'hui 19:30:59

#3

Me suis fait devancer par mon VDD

Aujourd'hui 19:36:19

#4

@Kendaar @Kilroy1 c'est censé être un dragon ? J'ai toujours cru que c'était un chien géant ^^

Aujourd'hui 19:49:31