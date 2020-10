Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 1572 Karma: 1101





D’un poids de 269 kg, l’animal marin robotique dispose d’une autonomie de 10 heures qui peut varier en fonction de son utilisation. Selon ses inventeurs, il pourrait « survivre » 10 ans dans de l’eau salée.





Edge Innovations (spécialiste de la conception, du développement et de la production de technologies marines complexes) s'est allié à Geo AR Game, une pointure dans le domaine de la réalité augmentée. Ensemble, les deux entreprises ont conçu un robot-dauphin d'un réalisme saisissant.

RNZ Interview Robot Dolphin - Made by Edge Innovations - This is an animatronic!

