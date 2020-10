Crash d'un avion de l'armée + Mauvais timing

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67597 Karma: 29822

Crash d'un avion de l'armée à Salton City, Californie

A priori le pilote s'est éjecté





Military Plane Comes Crashing Down in Desert || ViralHog



Un conducteur pensait avoir le temps de traverser à Kent County, Angleterre





Bad Timing Leads to Van Spilling Contents onto Main Road || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:59