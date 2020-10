Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Femme sauvée après avoir passé 8 heures dans l'eau 1 #1

Source : Angelica Gaitan, une Colombienne de 46 ans a été trouvée par hasard au large. Elle flottait sur une bouée depuis huit heures. Elle a été sauvée de justesse.Source : https://www.midilibre.fr/2020/10/01/disparue-depuis-deux-ans-la-mere-de-famille-est-retrouvee-vivante-en-pleine-mer-par-des-pecheurs-9109567.php

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:15