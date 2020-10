Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Un joli but contre son camp en playoffs de Ligue Europa 1 #1

L'équipe de Rijeka s'est imposée 1 à 0 grâce à ce but contre son camp d'un défenseur de Copenhague.

