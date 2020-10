Index des forums Koreus.com Le Bar Stop aux anti acides ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

STOP AUX MEDICAMENT ANTI ACIDE TYPE IPP : OMEPRAZOLE, PANTOPRAZOLE etc...



Les remontés acide sont généralement lié à un manque d'acidité !



Des puissants remèdes naturels existent :



Dans le cas ou un estomac trop acide : L'argile verte concassé (5€ en magasin bio). Mettre un cailloux dans un verre d'eau, le laisser reposer au frigo une nuit et le prendre matin a jeun. (à prendre pendant 3 jours).



Dans le cas d'un Hélycobactere Pylori que vous avez soigné mais dont vous avez gardez des sequelles, remontées acides, inconfort, brulure d'estomac... ou dans le cas d'un manque d'acidité chronique : Betaïne HCL (introuvable en France, à commander sur amazon).



Dans les 2 cas les intestins ont été sollicités, après avoir soigné vos problèmes d'estomac il vous faudra prendre de la Glutamine Acide Aminé (1 cuillère à café dans un verre d'eau froide), et compléter avec des probiotiques.



Si vous avez des amis ou de la famille que ça concerne partagez.

Parlez en à votre medecin incompétent.



