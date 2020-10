[Vidéo] Théorisation des comportements sociaux

Options du sujet Imprimer le sujet

Salut la compagnie,



Je cherche une vidéo passée il y a quelques années, toute en dessin elle théorisait les comportements sociaux.

Notamment la notion de confiance, plusieurs personnalités types prenaient part à un jeu, chaque personnage d'un côté

décide de donner une pièce à celui de l'autre côté.



S'ils le font tous les deux ils ont chacun une pièce, si un ne le fait pas il a deux pièces...

(Une sorte du dilemme des prisonniers ou ils peuvent s'accuser mutuellement pour diminuer leurs peines ou ne riend ire tous les deux).

Et ensuite ça se complique avec plusieurs tours et acteurs.



Voilà voilà, bon courage ^^'

Hier 22:08:38