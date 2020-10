Options du sujet Imprimer le sujet

Guraz Tour de France en VTT 1 #1

TeamSpeak Addict Inscrit: 07/05/2009 18:39 Post(s): 4616 Karma: 577

Ici, COMMENCAL & SHIMANO vous proposons leurs Tour de France, revisité à leurs façon, avec Kilian BRON en échappé solitaire.



Haute vitesse, villages historiques et paysages magnifiques sont de la partie Ici, COMMENCAL & SHIMANO vous proposons leurs Tour de France, revisité à leurs façon, avec Kilian BRON en échappé solitaire.Haute vitesse, villages historiques et paysages magnifiques sont de la partie

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:02